8 июля 2022 | Время чтения 9 мин

Американские, британские и европейские нефтедобывающие компании намерены проложить в северо-восточной части Каспия на месторождении Кашаган судоходные каналы к своим платформам для ускорения процесса добычи и отгрузки нефти. Их деятельность грозит уничтожением всего живого и ускорением процесса обмеления и высыхания этого уникального моря.

Айнур Курманов, , 15:06 — REGNUM Деятельность американских, британских и европейских нефтедобывающих компаний в казахстанской северо-восточной части Каспия на месторождении Кашаган грозит уничтожением всего живого и ускорением процесса обмеления и высыхания этого уникального моря. Это безусловно несет угрозу не только жителям Казахстана, но и соседней России, да и всех стран, имеющих выход к водоёму.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Речь идет о совместном предприятии — нефтедобывающей компании North Caspian Operating Company N. V. (NCOC), вознамерившейся проложить судоходные каналы к своим платформам для ускорения процесса добычи и отгрузки нефти. Эти работы начались 15 апреля этого года и связаны они якобы с обмелением моря и с необходимостью строительства подводных каналов глубиной полметра и шириной от 80 до 115 метров на протяжении 56 километров. Предполагается, что со дна моря до окончания работ поднимут около 20 млн тонн грунта. При этом очевидно, что казахстанские власти уже скрывают истинные масштабы развернувшейся экологической катастрофы, пытаясь показать, что всё нормально, при этом засекречивая данные о размерах и стоимости данных работ. Правда, телеграм-канал Shishkin_like опубликовал информацию о том, что дноуглубительные работы на Каспии обошлись консорциуму в 250 миллионов долларов.

Самое смешное, что расходы, потраченные на углубление дна, согласно договору о разделе продукции будут вычтены иностранцами из тех средств и налогов, которые они платят в казахстанский бюджет. То есть это чистой воды колониальный грабеж и издевательство, так как уничтожение Каспия будет осуществлено еще и за счет самой угнетаемой страны.

Напомним, что американские и европейские компании с 90-х заключали с тогдашней Астаной кабальные и несправедливые соглашения о разделе продукции, когда значительная часть добытой нефти, а это многие миллионы тонн, уходила и уходит на Запад за счет вложенных инвестиций и затрат, и казахстанской она не является с самого начала. Это наглядно показывает распределение долей в том же консорциуме на месторождении Кашаган каспийского шельфа.

Шельфовое нефтегазовое месторождение Кашаган Planet Labs

Так, в консорциуме North Caspian Operating Company N. V. (NCOC) национальный оператор «КазМунайГаз» имеет всего лишь 16,88%, тогда как Eni (Италия) — 16,81%, ExxonMobil (США) — 16,81%, Shell (Великобритания) — 16,81%, Total (Франция) — 16,81%, CNPC (Китай) — 8,33%, Inpex (Япония) — 7,56%.

И данные работы по строительству подводных каналов, несмотря на огромный ущерб для природы, нужны лишь для дальнейшего извлечения громадной прибыли. Хотя были и другие, более щадящие варианты доставки нефти с платформ до берега, но они были признаны руководством западных компаний дорогостоящими. Власти Казахстана с этим выводом согласились.

В итоге экологами в последнее время на казахстанском побережье Каспия было обнаружено свыше двухсот мёртвых тушек местных тюленей, была отмечена массовая гибель рыбы и даже фламинго. Три недели назад были обнаружены еще более ста пятидесяти тушек диких птиц. Однако правительство пытается отрицать любую связь данного мора морских животных с деятельностью западных корпораций, перекладывая вину на штормы, теплую зиму и прочие природные явления.

При этом в правительстве Республики Казахстан делают всё, чтобы от внимание общественности и зарубежных стран от работ по углублению дна Каспийского моря со стороны North Caspian Operating Company N. V. Так, на запрос журналистов газеты «Время» чиновники министерства экологии заявили, что не смогли установить причину гибели более двух сотен тюленей якобы из-за большой степени разложения тушек. При этом вице-министр данного ведомства Алия Шалабекова всеми силами старается увести от ответственности иностранный консорциум.

«Согласно заключению Института гидробиологии и экологии, все обнаруженные туши тюленей находились в стадии сильного разложения, вследствие чего произвести отбор проб тканей для проведения токсикологических, гистологических и вирусологических исследований не представляется возможным», — указано в ответе госоргана.

Примечательно, но еще до самой экспертизы глава министерства экологии Сериккали Брекешев уже перед всеми ответственно заявлял, что американские компании тут не при чём, а сами тюлени якобы погибли задолго до начала работ по углублению дна Каспия. Его ничем не обоснованное и не подтвержденное мнение поддержали и в Комитете рыбного хозяйства республики.

«Гибель тюленей наступила в результате истощения новорожденных щенков вследствие их выноса вместе со льдом в открытое море, либо их попадания непосредственно в воду в море. Зима 2021−2022 года в том регионе была достаточно тёплая. Наблюдался отрыв льдов, и вместе с щенками уносились в открытое море и теряли связь с детенышами самки тюленей, в результате новорожденные щенки вследствие истощения погибали», — сказал на брифинге председатель Комитета рыбного хозяйства Нариман Жунусов.

Каспийская нерпа Mehr News Agency

Однако местные общественные объединения и некоторые неподконтрольные правительству СМИ уже начали подозревать правительство РК в сговоре с консорциумом North Caspian Operating Company (NCOC), не поверив в сказки про самоубийство сотен тюленей и птиц. Дело в том, что при таких масштабных работах вероятны выбросы сероводорода и других веществ, которые могли вызвать гибель животных.

Некоторые даже высказывают трезвые мысли и называют действия коллективного Запада вкупе с местными властями в северо-восточной части Каспия экоцидом с далеко идущими социальными последствиями. Так, глава экологического общественного фонда «Атамекен — Эко» Арман Хайруллин отмечает, что жизнь местного населения резко изменится вследствие деятельности NCOC.

«Дно любого водоема, в нашем случае Каспийского моря, очень богато бентосом. И вот эти микроорганизмы являются кормовой базой для рыб. В случае углубления рыбе просто нечем будет питаться. К тому же территории, на которых ведутся работы, являются историческими местами обитания рыб и местами пересечения путей миграции. Рыба уже сейчас уходит из бассейна реки Урал, сейчас ее катастрофически нет. Сколько микроорганизмов, планктонов и биоресурсов будет уничтожено! Здесь еще встает вопрос: а как жить рыбакам, которые добывают себе хлеб ловлей рыбы? Они будут же иметь большие потери из-за этого. Это чревато не только экологическим, но и социальным взрывом», — указывает эколог.

При этом параллельно под удар попадают и российские рыбаки, которые ведут отлов рыбы также в северо-восточной части Каспия, являющегося частью общего водоёма. Помимо этого, дноуглубление еще больше ускоряет процесс обмеления и высыхания моря. И тут оно может повторить незавидную участь Арала, что скажется как на Волге, так и на водных ресурсах Центральной части РФ.

Дело в том, что при одобрении проекта властями Казахстана и западными компаниями было допущено множество нарушений, в том числе международных норм. Например, компанией NCOC были предоставлены лишь данные по возможному изменению уровня Каспия до 2029 года, тогда как полные прогнозные данные до окончания контракта по недропользованию до 2038 года предоставлены не были.

Для видимости в апреле прошлого года стороны ограничились лишь проведением имитационных сфальсифицированных «общественных слушаний», где даже не дали слово многим представителям экологических организаций. Власти в лице министерства экологии и министерства энергетики, как и следовало ожидать, полностью одобрили планы западных корпораций, что уже ведет к необратимым последствиям.

Добыча нефти в Каспийском море Bruno Girin

Подобное проявление открытой компрадорской политики было еще раз подтверждено тем, что с введением нового экологического кодекса президент и правительство РК освободили с июля прошлого года все западные компании от выплаты обязательных платежей за вредные выбросы на десять лет. Это несмотря на то, что американские и европейские хищники не платили с 90-х годов природную ренту, навязывали кабальные коррупционные соглашения о разделе продукции и контракты по недропользованию и пользовались налоговыми и транспортными льготами, а также крайне пренебрежительно относились к местной природе и фауне.

На этом фоне выделяется принципиальная позиция экологов и судебных властей Новороссийска, которые не стали мириться с многочисленными нарушениями Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), также принадлежащего американским и европейским компаниям, перегоняющим по трубопроводу свою нефть с казахстанских месторождений Кашаган, Тенгиз и Карачаганак. И тут данная контора также не спешила разбираться с многочисленными разливами нефти по следованию трубопровода, отравляя уже российские земли и водоёмы.

Но в итоге данной деятельности западных добывающих корпораций на казахстанской части Каспия поставлены под угрозу жизнь и здоровье народов России, Ирана, Казахстана, Туркмении и Азербайджана, которые рискуют остаться без воды и речных артерий, орошаемых полей и урожая, получив безжизненную пустыню и солончаки.

Подобное надо рассматривать как настоящий экоцид, сознательно организованный Западом, чтобы поставить на грань выживания в первую очередь жителей России и Ирана как главных военно-политических противников США и англосаксонского мира. А после того как закончатся контракты и месторождения станут угасающими, корпорации оставят нам всем грязную экологическую бомбу.

Как известно по итогам VI саммита глав прикаспийских государств, Владимир Путин предложил провести конференцию по сохранению природы и фауны уникального моря, которая состоится в ближайшей перспективе. В связи с этим, я считаю, что в данную ситуацию должны непосредственно вмешаться Россия и Иран как главные державы региона и поставить ребром этот вопрос на данном мероприятии об экологических последствиях катастрофы.

Встреча глав государств — участников шестого Каспийского форума в узком составе Kremlin.ru

Отговорки казахских чиновников и националистов, что это якобы их акватория, не должны учитываться, тем более после заключения Конвенции о статусе Каспия, так как дело касается безопасности и жизней миллионов людей, населяющих прибрежные регионы разных государств. Во всяком случае, НИИ сопредельных стран могли бы обнародовать собственные исследования воздействия на Каспий американцев и европейцев из North Caspian Operating Company N. V.

Общественность Казахстана, России, Ирана, Азербайджана и Туркмении должны знать о реальных масштабах глобальных изменений климата и окружающей среды в ближайшей и среднесрочной перспективе, которые последуют вслед за варварским уничтожением Каспийского моря. Может, это откроет глаза местным жителям и общественникам, которые в этот раз смогут выставить жесткие требования к собственным властям, ведь многие трудовые коллективы уже сейчас призывают к национализации и к отмене кабальных соглашений о разделе продукции и контрактов по недропользованию с западными компаниями.