Бодайбо, Иркутская область, 8 июля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 8 июля известило о новом факте дистанционного мошенничества. Жертвой стала 51-летняя жительница Бодайбо.

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Предварительно установлено, что в октябре 2021 года женщина в одной из социальных сетей наткнулась на объявление о заработке путем инвестирования в криптовалюту. Потерпевшая, пройдя по ссылке, заполнила анкету, указав свои персональные данные.

После этого с ней связалась девушка, представившаяся консультантом инвестиционной компании. Злоумышленница сообщила о необходимости открытия личного счета на их сайте, а также убедила сибирячку внести на него деньги с целью получения в дальнейшем прибыли.

Доверившись мошенникам, женщина перевела на указанный счет денежные средства в размере около 3,5 миллионов рублей. Однако, дохода так и не дождалась По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУ МВД РФ по Иркутской области 1 июля предупредило о новом способе телефонного мошенничества с участием псевдооператоров сотовой связи.

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