* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 8 июля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили, используя кафедры мечетей в городе Кабул, что, если возникнет угроза талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в какой-либо махалле (квартале), ответственность будут нести её жители. Об этом сообщает газета «8 Собх».

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Источники утверждают, что это послание было распространено вместе с призывом к вечерней молитве и озвучено в мечетях перед самой молитвой.

Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупреждают жителей районов Кабула о привлечении к ответственности, ранее поступали многочисленные сообщения об арестах, пытках и убийствах мирных жителей в провинциях Панджшер, Баглан и Тахар из-за нападений на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).