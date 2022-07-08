Главы МИД Южной Кореи и Германии обсудили ситуацию на Корейском полуострове
Бали, Индонезия, 8 июля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин, находящийся с визитом в Индонезии, встретился 8 июля с немецкой коллегой Анналеной Бербок. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Согласно опубликованным данным, стороны обсудили экономическую безопасность, цепочки поставок и ситуацию на Корейском полуострове.
Представители двух стран договорились активизировать тесные контакты для укрепления сотрудничества в борьбе с изменением климата, в Индо-Тихоокеанском регионе и в сфере экономической безопасности.
Дипломаты договорились обсудить вопрос о проведении двусторонней встречи министров иностранных дел и промышленности в формате «2+2», а также продолжить тесное общение по северокорейской ядерной проблеме с целью возвращения КНДР на путь диалога и дипломатии.