Бали, Индонезия, 8 июля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин, находящийся с визитом в Индонезии, встретился 8 июля с немецкой коллегой Анналеной Бербок. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, стороны обсудили экономическую безопасность, цепочки поставок и ситуацию на Корейском полуострове.

Представители двух стран договорились активизировать тесные контакты для укрепления сотрудничества в борьбе с изменением климата, в Индо-Тихоокеанском регионе и в сфере экономической безопасности.

Дипломаты договорились обсудить вопрос о проведении двусторонней встречи министров иностранных дел и промышленности в формате «2+2», а также продолжить тесное общение по северокорейской ядерной проблеме с целью возвращения КНДР на путь диалога и дипломатии.