Уфа, 8 июля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Жителя Башкирии обвинили в распространении вредоносных компьютерных программ. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Хакер

По версии следствия, в 2018 году студент одного из высших учебных заведений купил у неустановленного лица программы, которые были предназначены для неправомерного доступа к компьютерной информации, её копирования и взлома, в том числе к сведениям о паролях и реквизитах платежных карт граждан.

В материалах дела указано, что полученную информацию он через сеть интернет продал за 28 тысяч рублей.

«Незаконная деятельность мужчины была пресечена сотрудниками ФСБ», — сообщает пресс-служба.

По данному факту в отношении жителя г. Дюртюли было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый признал. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.