Новосибирск, 8 июля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Новосибирске с 8 по 11 июля ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности. Об этом сообщили в западно-сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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При этом с 9 по 11 июля в Карасукском районе сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса).

Отметим, что сегодня, 8 июля, в Новосибирске во второй половине дня прогнозируется без осадков, ветер северо-восточный 4-9 м/с, температура воздуха +24… +26 °C.