8 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 13:59 — REGNUM В честь Дня семьи, любви и верности в Санкт-Петербурге организовали фотосессию для молодожёнов на станции метро «Пушкинская», которая считается одной из самых романтичных в Петербургском метрополитене. Однако воспользовалась этим предложение только одна пара. Корреспонденты ИА REGNUM узнали, как рождалась новая традиция Северной столицы.

Акция в честь Дня семьи в Петербургском метро Дарья Драй © ИА REGNUM

В этом году День семьи, любви и верности впервые отмечают как официальный праздник России. В связи с этим власти Петербурга подготовили специальные акции для людей, которые решили связать себя узами брака 8 июля.

Одна из них сегодня прошла на станции метро «Пушкинская». В течение часа, с 10 часов, зарегистрировавшиеся заранее пары могли бесплатно сфотографироваться на фоне интерьеров станции, которая как отметил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, является самой красивой.

Акция в честь Дня семьи в Петербургском метро Дарья Драй © ИА REGNUM

Ожидания того, что «Пушкинская» в 10 утра станет концентрацией невест, красоты и изящества, разбились о реальность. По эскалатору в подземный вестибюль спустилась лишь одна пара молодожёнов, Наталья и Сергей Малявко

Акция в честь Дня семьи в Петербургском метро Дарья Драй © ИА REGNUM

Жениха и невесту встретили официальные лица. Со свадьбой их поздравили Поляков и начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин. Они также вручили подарки на память. Вице-губернатор передал коробки с часами. Отметим, что вице-губернатор заранее обещал преподнести подарок, тем, кто первым зарегистрировался на участие в фотосессии.

Акция в честь Дня семьи в Петербургском метро Дарья Драй © ИА REGNUM Станция метро Пушкинская Дарья Драй © ИА REGNUM

То, почему жители и гости города увидели на станции только одну пару, организаторы не прокомментировали. Однако, по словам Полякова, заявок поступило несколько.

Подарки молодоженам от вице-губернатора Кирилла Полякова Дарья Драй © ИА REGNUM

Вице-губернатор Кирилл Поляков Дарья Драй © ИА REGNUM

«Несколько заявок поступило и в метрополитен и, соответственно в «Пассажиравтотранс», «Горэлектротранс» для того, чтобы провести эти памятные фотосессии. Это первый год, когда мы проводим, поэтому мы не ожидали просто шквала заявок и очереди на вход на станцию из молодых семей, — отметил вице-губернатор и выразил надежду, что акция в последующие годы привлечёт к себе большее внимание. — Я не скажу сейчас точно цифру, потому что заявки поступают непосредственно напрямую в метрополитен, напрямую в «Горэлектротранс, напрямую в «Пассажиравтотранс». Математикой мы не занимались, но итоги обязательно подведём».

Молодожены на станции метро Пушкинская Дарья Драй © ИА REGNUM Подарки молодоженам от вице-губернатора Кирилла Полякова Дарья Драй © ИА REGNUM

Молодожены на станции метро Пушкинская Дарья Драй © ИА REGNUM

Молодожены на станции метро Пушкинская Дарья Драй © ИА REGNUM

Между тем молодожёны рассказали о том, как произошло судьбоносное знакомство. Сергей с помощью бейджа узнал, как зовут девушку и нашёл её в социальных сетях. Там он признался в возникшей симпатии. Встречу молодой человек назначил на «Пушкинской».

Молодожены на станции метро Пушкинская Дарья Драй © ИА REGNUM

Как ожидается, акция станет новой традицией для Петербурга. Вместе с тем 8 июля организовали и другие мероприятия для молодых семей: прогулки по рекам и каналам, поездки на ретро-автобусе.

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