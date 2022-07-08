Санкт-Петербург, , 13:18 — REGNUM Предстоящие выходные в Санкт-Петербурге будут теплыми, с температурой до +25 градусов, но местами пройдут дожди и ливни. А в Ленинградской области ожидаются грозы и град, предупредил 8 июля главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дождь Екатерина Корнева © ИА REGNUM

По его прогнозу, атмосферное давление 9 и 10 июля продолжит понижаться. Циклоны продолжат всё больше охватывать территорию Петербургского региона.

«Завтра днем к западным районам области подойдет атмосферный фронт в циклоне «WIETE», и кроме кратковременных дождей и гроз после обеда по области ждем ливни, местами с градом», — рассказал Колесов.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге поднимется до +25 градусов. В воскресенье, 10 июля, также ожидаются кратковременные дожди, но меньшей интенсивности. Температура воздуха будет чуть ниже, до +23 градусов.