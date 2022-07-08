Пенза, , 13:17 — REGNUM В Пензенской области ежегодно увеличивается количество супругов, проживающих в зарегистрированном браке 50 и более лет. В регионе для поддержки таких пар действует единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей, сообщает минтруда, социальной защиты и демографии области.

Пожилая пара

С момента введения данной поддержки (с 2007 года) единовременную выплату получили 38 337 жителей региона, из бюджета Пензенской области выделено более 191 млн рублей. За 6 месяцев текущего года выплата предоставлена 1187 парам, из регионального бюджета направлено около 6 млн рублей.

Для оформления единовременной выплаты «золотым» юбилярам необходимо предоставить заявление, паспорта, свидетельство о государственной регистрации заключения брака и реквизиты лицевого счета.

В преддверии Дня семьи, любви и верности сотрудники территориальных отделов ЗАГС Бессоновского района, города Сердобска и Сердобского района Пензенской области организовали торжественное чествование юбиляров семейной жизни Мишиных Александра и Татьяны, Ивановых Евгения и Валентины. От губернатора Пензенской области им вручили приветственный адрес с пожеланиями здоровья, счастья и бережного отношения друг к другу на многие годы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области 22.02.2022 года зарегистрировать брак предпочли 120 пар.

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