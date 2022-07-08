Москва, 8 июля, 2022, 18:32 — ИА Регнум. В новом учебном году обучающие программы по искусственному интеллекту (ИИ) смогут освоить не менее 35% всех школьников. Кроме того, в 2022 году стартует прием студентов на 83 новые магистерские программы в сфере ИИ. Все эти мероприятия стали возможны благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика», сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Искусственный интеллект

Программы рассчитаны на учеников 3−11 классов. Они позволят детям получить базовые знания, а затем и более углубленные, об ИИ, его инструментах и областях применения, а также определиться с выбором своей будущей профессии.

«Для выполнения поручения президента по обеспечению информационной безопасности и достижению технологического суверенитета мы создаем комплексную систему подготовки специалистов в сфере IT и искусственного интеллекта. Основы профессиональных знаний начинаем закладывать уже в школе. Планируется, что в новом учебном году обучающие программы по ИИ смогут освоить не менее 35% от всех школьников. Около 70 субъектов страны уже проявили к ним интерес. Кроме того, в рамках федерального проекта запланировано повышение квалификации педагогов. В этом году ее пройдут более 15 тысяч школьных учителей», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также отметил, что в рамках федерального проекта в этом году в российских вузах стартует прием студентов на 83 новые магистерские программы в сфере искусственного интеллекта.

«Разработка магистерских программ велась ведущими университетами исходя из запросов и потребностей предприятий различных отраслей экономики. Поэтому студенты получат именно те знания, которые пригодятся им в работе. В этом году по новым направлениям подготовки выделено более 2,5 тысячи бюджетных мест. Ожидаем, что спрос на них будет высоким. Кроме того, запланирована разработка 16 программ бакалавриата по ИИ. Они будут запущены в вузах в 2023/2024 учебном году», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Первыми вузами, которые в 2022/2023 учебном году начнут реализацию программ магистратуры по профилю «Искусственный интеллект», станут Дальневосточный федеральный университет, Ижевский государственный технический университет, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет, Грозненский государственный нефтяной технический университет и другие.

«Сегодня, в условиях стремительного развития сквозных технологий у нас в стране, Дагестанский госуниверситет ставит одной из приоритетных задач подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере ИИ, способных эффективно использовать цифровые компетенции в различных отраслях экономики», — заявил проректор по цифровой трансформации Дагестанского государственного университета Бадруттин Магомедов.

«Интерес к искусственному интеллекту ежедневно растет. Этот рост проявляется на разных уровнях: от отдельно взятого человека и его потребностей до целых корпораций и интересов государства. Мы активно выступаем за создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержку талантливых и перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта», — подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Кроме того, для учеников 8−11 классов в рамках федпроекта уже во второй раз проводится всероссийская олимпиада по ИИ. Сейчас стартовал тренировочный этап, регистрация для участия в ней начнется 1 сентября. Подробности о проведении олимпиады можно узнать на сайте: http://olimp.edsoo.ru/.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из целей нацпроекта «Цифровая экономика» стал рост числа отечественных разработок в области искусственного интеллекта и удовлетворение «кадрового» голода для бизнеса.

Около 1200 стартапов получат господдержку, им и крупному бизнесу будет обеспечен доступ к дата-сетам. Создано 6 исследовательских центров по искусственному интеллекту, проведено свыше 100 хакатонов, за счет ИИ-решений будет ускорена деятельности органов власти.

Школьные и вузовские преподаватели смогут повысить свою квалификацию, почти 100 тыс. школьников и студентов пройдут предакселерацию по ИИ, 9 тыс. человек поступят на новые бакалаврские и магистерские программы.