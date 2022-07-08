Чебоксары, , 13:15 — REGNUM В Чувашии зарегистрирован новый летальный исход от COVID-19 и чуть подросло суточное количество выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 8 июля, заражение коронавирусом официально подтверждено у 81 314 жителей Чувашии, в том числе 6 и 7 июля — соответственно у 43 и 45 человек.

Количество вылечившихся от ковида достигло 76 201 человека, доля выздоровевших составляет 93,71%. Умерли от ковида 4653 жителя республики, уровень смертности — 5,72%.

Что касается суточной статистики, то 7 июля госпитализированы в ковидные стационары 46 больных, выписан 41 пациент, умер один человек.