Чебоксары, 8 июля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Чувашии зарегистрирован новый летальный исход от COVID-19 и чуть подросло суточное количество выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 8 июля, заражение коронавирусом официально подтверждено у 81 314 жителей Чувашии, в том числе 6 и 7 июля — соответственно у 43 и 45 человек.

Количество вылечившихся от ковида достигло 76 201 человека, доля выздоровевших составляет 93,71%. Умерли от ковида 4653 жителя республики, уровень смертности — 5,72%.

Что касается суточной статистики, то 7 июля госпитализированы в ковидные стационары 46 больных, выписан 41 пациент, умер один человек.