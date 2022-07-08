Бразилиа, , 13:15 — REGNUM Предложение стран «Группы семи» (G7) об установлении ограничений закупочной цены на российскую нефть не станет поддерживать Бразилия. Об этом 8 июля сообщили в бразильском министерстве иностранных дел.

Бразилия Americantravel.ru

«Поскольку Бразилия не входит в G7, она не следует ее внутренним решениям», — приводит письменный ответ МИД Бразилии на соответствующий запрос РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не использовала газ или нефть в качестве оружия политического давления.