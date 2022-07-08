Москва, , 13:14 — REGNUM В качестве сильной самостоятельной страны Россия не нужна не только Западу, но и большинству стран на пространстве бывшего СССР, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 8 июля, комментируя высказывания президента страны.

Россия и мир Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Владимир Путин заявил, что США и другим западным странам не нужна Россия и что именно поэтому они поддерживают внутри нашей страны «пятую колонну», сепаратизм, терроризм и иные деструктивные силы.

« Президент России прав, отмечая, что Россия в самостоятельном качестве Западу не нужна. Это, однако, не новость. Компрадорским российским элитам 1980-х — 1990-х годов тоже ведь своя сильная самостоятельная страна была не нужна; их мысли были о другом, и, стремясь к этому, они свою страну разрушали. Важнее, впрочем, другое: в том качестве, о котором говорит Владимир Путин и которое он отстаивает, Россия сегодня не нужна большинству стран на пространстве бывшего СССР.

Можно пытаться свалить это на условно «негодную» национальную политику коммунистов, но не получится: с момента распада СССР прошло тридцать лет. Коммунисты собрали распавшуюся в 1917 году страну за десять, а за двадцать с небольшим сделали из неё монолит, оказавшийся не по зубам объединённой Гитлером Европе. После войны многонациональный Советский Союз продолжал расцветать — до тех пор, пока был нужен своим элитам.

Посмотрим сегодня вокруг. Если бы Россия была нужна Казахстану, разве занял бы он такую позицию по западным так называемым «санкциям», которую он занимает? Разве оскорбил бы русских в Донбассе? Разве искал бы пути, как обойти Россию в торговле нефтью? Разве таким было бы в нём положение русских? На фоне возрастания давления Европейского союза на нашу страну Узбекистан подписывает с ЕС новые соглашения о сотрудничестве, Киргизия, чье экономическое положение полностью зависит от России, делает упор на «многовекторность» прозападного свойства, Азербайджан проводит протурецкую политику… На пространстве бывшего СССР сильная Россия безоговорочно нужна сегодня только Белоруссии.