Шегарский район, Томская область, 8 июля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Томской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о порче земли на территории Богородского участкового лесничества. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

ru.torange.biz Уголовное дело

В ходе проверки выяснилось, что на территории лесничества в Шегарском районе осуществляется несанкционированное складирование отходов. Площадь загрязнения превысила 11 тыс. кв. метров.

«По результатам исследования отобранных проб выявлена высокая степень загрязнения почвы нитратами и сульфатами с превышением предельно допустимой концентрации в некоторых местах в 10 раз», — отметили в надзорном ведомстве.

Ущерб от загрязнения оценили в 17,5 млн рублей. Устранение нарушений сотрудники прокуратуры взяли на контроль.