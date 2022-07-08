Лондон, , 13:20 — REGNUM Природный газ на бирже в Европе торгуется ниже отметки в $1750 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют 8 июля данные торгов лондонской биржи ICE.

Газпром Gazprom.ru

Цена газа идёт вниз на фоне призывов Германии к Канаде решить вопрос с доставкой турбины для «Северного потока» до того, как газопровод остановят на профилактику 11 июля.

Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1736,3 за 1 тыс. кубометров. Это соответствует €165,6 за МВт•ч с учётом текущего обменного курса евро к доллару.

В целом с начала торгов снижение цены составило более 9%.

Днём ранее цена газа в Европе превышала $1950 за 1 тыс. кубометров впервые с начала марта.

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