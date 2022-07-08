Абакан, , 13:13 — REGNUM Роспотребнадзор Хакасии 8 июля обнародовал информацию об отравлениях химической этиологии, в том числе спиртосодержащей продукцией, за первое полугодие 2022 года.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, за полгода в Хакасии зарегистрировано 194 случая острых отравлений химической этиологии, из них 89 (45,9%) — с летальным исходом.

Наиболее высокий показатель распространённости отправлений зафиксирован в Таштыпском, Усть-Абаканском, Бейском, Боградском районах и в городе Черногорске. Показатель летальных исходов от острых отравлений химической этиологии в Боградском, Таштыпском и Усть-Абаканском районах значительно превышает республиканский уровень.

Основная причина отравлений — отравление химическими веществами. Речь идёт о товарах бытового назначения, угарном газе, уксусной кислоте и так далее. На втором месте — спиртосодержащая продукция, на третьем – отравления лекарственными препаратами. Отравлений пищевыми продуктами не зарегистрировано.

Среди социальных групп наибольшее число отравлений зарегистрировано среди безработного населения — 41,8%. На школьников приходится 20,1% случаев.

С начала 2022 года зарегистрировано 38 случаев острых отравлений от токсического действия спиртсодержащей продукции. 26 случаев оказались смертельными.

Уровень отравлений спиртосодержащей продукцией выше среднего по региону регистрировался в Алтайском, Аскизском, Бейском, усть-Абаканском районах и в Черногорске.

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