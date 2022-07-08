Москва, , 13:44 — REGNUM Сотрудники национального парка «Русская Арктика» в ходе экспедиции «Арктический плавучий университет» вывезли с Больших Оранских островов на севере Новой Земли остатки старинного шитого поморского судна. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Остатки старинного шитого поморского судна Mnr. gov.ru

Остатки старинного поморского карбаса были обнаружены в 2016 году на севере Новой Земли. В предыдущие годы из-за сложных погодных условий находку не могли вывезти с острова.

Находку доставили на научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», которые транспортируют в Архангельск на базу национального парка.

«Судно представляло собой небольшой промысловый карбас длинной около 7−8 метров. Все доски бортов и элементы силового каркаса скреплены между собой еловыми побегами — «вицей», как будто ниткой. Поэтому судно и является шитым, то есть выполненным с использованием архаичной технологии строительства», — рассказал Евгений Ермолов, начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика».

Остатки сохранились благодаря арктическому климату, и перемещение их в теплые и сухие условия может привести к разрушению.

Планируется, что будет разработан проект по реконструкции судна.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 24 июня из Архангельска в Северный Ледовитый океан отправилась экспедиция «Арктический плавучий университет-2022: Меняющаяся Арктика». Научные исследования, посвященные 85-летию Архангельской области, пройдут с 24 июня по 15 июля.

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