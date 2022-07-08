Архангельск, 8 июля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО проверит действия медиков, оказывавших помощь 11-летнему мальчику из Котласа, потерявшему руку после нападения собаки, сообщает пресс-служба ведомства.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

«В Котласе собака напала на 11-летнего мальчика, после чего областная санитарная авиация, как сообщается, по ошибке доставила его не в тот медицинский центр в Москве, из-за чего возникла задержка в оказании помощи, и пострадавшему пришлось ампутировать руку. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному организовано проведение доследственной проверки», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля в Котласе собака растерзала руку 11-летнему мальчику. Бортом санавиации его доставили в столицу, однако по невыясненным причинам ребенка доставили не в ту больницу, где его ждали врачи. В результате было упущено время, и восстановить целостность сосудов конечности ребенка уже не представлялось возможным.