Ижевск, 8 июля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Покос борщевика Сосновского в Ярушинском дендропарке подрядчик по муниципальному контракту выполнит до 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

City-yaroslavl.ru Выкашивание борщевика

После этого начнутся работы по выкапыванию корней растения для предупреждения разрастания. Планируется, что эти мероприятия будут выполнены до 15 октября.

«Ликвидацией зарослей борщевика на территориях садоводческих товариществ, многоквартирных домов, частных территорий занимаются соответствующие ответственные лица — кооператив, управляющая компания или ТСЖ, собственники земельных участков», — отметили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Устиновского района Ижевска провела проверку соблюдения природоохранного законодательства на особо охраняемой территории «Ярушкинский парк». Было установлено, что на территории дендропарка произрастает в большом количестве «борщевик Сосновсного». Растение представляет угрозу жизни и здоровью посетителей дендропарка, в том числе детей.

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