Москва, , 13:11 — REGNUM Доллар стремительно дорожает против других основных валют, в то время как все большее количество представителей инвестиционных банков и агентств заявляют о скором паритете между американцем и евро. Об этом 8 июля сообщил ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Криптовалюта

Если вкратце, отметил эксперт, то главная причина — это свежие заявления ФРС, в которых прямо говориться о том, что ведомство готово бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок даже если из-за этого экономика США столкнется со спадом.

По его словам, на рынке найдется мало желающих испытать удачу и предпринять действия не согласующиеся с политикой центробанка США, вследствие чего сейчас имеется огромный спрос на доллар и почти отсутствует интерес к рисковым инструментам, таким как акции и криптовалюты. До тех пор пока сантимент не изменится, ожидать бурного роста криптовалют не стоит, так как до самых рискованных инструментов из возможных инвесторы доберутся в самую последнюю очередь, отметил он.

Быков добавил, что на криптовалютном рынке с проблемами, связанными с удорожанием фондирования столкнулось большое количество крупных игроков, как среди фондов, так и кредиторов. Все это лишает рынок ликвидности и как следствие возможностей не только для роста цен, но и, например, закрытия крупной позиции в отсутствие сильного негативного влияния на котировки. По его словам, на фоне снижения цены необходимость в реализации монет в рамках мани-менеджмента будет только увеличиваться. Иными словами, на рынке возникла спираль, в ходе которой криптовалюты будут нестись вниз до тех пор пока будет наблюдаться отсутствие спроса на рисковые активы. В обозримом будущем ситуация изменится не должна. Ожидаем BTC вблизи $17 тысяч, отметил эксперт.