Москва, 8 июля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. На фоне специальной военной операции Совфед одобрил закон об обеспечении Вооруженных сил России при проведении контртеррористических и иных операций за пределами территории страны, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

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«Мы все должны оказывать максимальное содействие специальной военной операции», — сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Правительство получает право вводить специальные меры в экономике при проведении таких операций, а также определять порядок их финансирования и материально-технического обеспечения.

К числу таких мер относится временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также разбронирование материальных ценностей государственного резерва.

Спецмеры касаются правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах, в том числе порядок и условия привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.

Ряд норм затрагивают заключения контрактов по госзаказу и госзакупкам. В частности, в случае принятия правительством РФ решения о введении специальных мер, юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности не вправе отказываться от заключения договоров, государственных контрактов (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения проведения контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ, Вооруженными силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами.