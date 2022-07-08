Брянск, 8 июля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Обвинение в убийстве, покушении на убийство, угрозе убийством и незаконном лишении свободы предъявлено 47-летнему жителю Брянска, гражданину иностранного государства, следователями СУ СК по Брянской области сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, вечером 22 января 2022 года злоумышленник в доме на улице Медведева в Брянске ударил ножом своего знакомого, а затем и защищавшего его хозяина квартиры. Когда в квартиру зашли ещё трое их общих приятелей, обвиняемый отобрал у них мобильные телефоны и закрыл их в помещении до следующего утра.

Первый потерпевший скончался на месте происшествия, хозяин жилища смог выбраться и обратится за медицинской помощью.

По ходатайству следственного органа обвиняемый заключён под стражу.