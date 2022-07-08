Джакарта, , 13:08 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 2472 случая заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По состоянию на 8 июля в Индонезии выявили 6 106 024 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 2386 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 5 930 116 человек.

В период с 7 по 8 июля от COVID-19 в Индонезии умерли пять человек. Всего от COVID-19 умерли 156 781 человек.

Напомним, ранее министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что 81% случаев заражения коронавирусом в стране являются омикрон-штаммами Ba.4 и Ba.5.