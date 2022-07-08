* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, , 13:07 — REGNUM Атик «Пилот», бывший лётчик сил безопасности Афганистана, получивший ранение в результате атаки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на автомобиль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе «Баланд Об» города Герат, скончался от полученных ранений. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Дадулла Канех, бывший председатель провинциального совета Фараха, подтвердил смерть пилота.

Ответственность за нападение на четыре машины талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Герате взяло на себя «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Следует отметить, что хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о гибели всего двух человек в результате этого нападения, источники сообщили, что было убито и ранено около 18 человек.