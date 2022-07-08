Самара, 8 июля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Грозы и шквалистое усиление ветра ожидаются в Самарской области. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Константин Коровин. Ветер (фрагмент). 1916

Сообщается, что в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Отмечается, что в ближайшие 1−3 часа по области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра, порывы до 20 метров в секунду.

Ранее ИА REGNUM сообщал о том, что в Самарской области сильный ветер повредил кровли нескольких зданий.