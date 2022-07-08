Москва, , 13:04 — REGNUM Законопроект о добровольном учете и идентификации домашних животных планируется внести в Госдуму осенью. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля, об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Охотничья собака

«Я сегодня направил в правительство на получение официального отзыва отдельный законопроект о добровольном учете и идентификации непродуктивных, то есть домашних животных», — сказал также Бурматов.

Госдума в июне приняла закон, направленный на регулирование отношений, связанных с маркированием и учетом сельхозживотных. Парламентарий предложил поправки, касающиеся чипирования собак и кошек, но изменения не были поддержаны, так как проект закона касался скота, а не домашних любимцев — собак и кошек.

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