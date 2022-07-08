Чебоксары, , 13:04 — REGNUM В Чувашии к 2024 году количество камер фиксации нарушений правил дорожного движения увеличат с нынешних 408 до 508, то есть на 24,5%. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве транспорта по итогам межведомственного совещания.

Совещание в минтрансе Чувашии https://mintrans.cap.ru

В ведомстве отмечают, что к 2024 году количество установленных на дорогах комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД должно достигнуть 508, что является нормативным показателем. В настоящее время в Чувашии насчитывается 408 комплексов, в 2022 году прибавится 20 камер. Таким образом, за полтора года количество камер на дорогах возрастёт почти на четверть.

В центре особого внимания остаётся организация и работа пунктов весогабаритного контроля. Сейчас в Чувашии работают три таких автоматических пункта, строится ещё один, а к 2024 году на съездах с федеральных дорог на региональные дороги будет действовать шесть автоматизированных площадок.

«Автоматизированные пункты контроля позволят сохранить региональные дороги от разрушений большегрузами, так как по нему предельная нагрузка составляет от 6 до 10 тонн на ось», — напоминают в минтрансе Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии определили места установки комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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