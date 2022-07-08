Курск, 8 июля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственные учреждения собрали более четырёх тонн гуманитарного груза для Первомайского района ДНР, сообщила пресс-служба областной администрации.

Телеграм-канал администрации Курской области Курская область направила гуманитарный груз в Мангушскую районную больницу в ДНР

В состав груза вошли предметы первой необходимости, оргтехника, канцтовары на сумму свыше 700 тысяч руб. Груз уже доставлен в территориальный Центр социального обслуживания Первомайского района.

Курская область передала также помощь для Мангушской районной больницы. Это средства индивидуальной защиты в инфекционный корпус и электрика — светильники, лампы, розетки. Строители уже приступили к ремонту кровли основного корпуса больницы и замене необходимого холодильного оборудования. Груз оценивается на сумму около 600 тыс. рублей.