Вашингтон, 8 июля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Компания HBO прокомментировала заявления организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) о смерти лошади на съёмках сериала «Позолоченный век». Об этом 8 июля пишет Entertainment News.

JasonParis HBO

В HBO подтвердили, что лошадь погибла во время съёмок шоу, однако это произошло «по естественным причинам». «Безопасность и благополучие животных во всех наших постановках является главным приоритетом, и производители «Позолоченного века» работают с American Humane (организация по защите животных — ИА REGNUM), чтобы обеспечить полное соблюдение всех мер предосторожности», — объяснили представители компании.

Ранее PETA призвала телекомпанию прекратить использовать в своих постановках животных, а также провести внутреннее расследование по делу о гибели лошади. Организация уверена, что если бы она не обратила на эту смерть внимания, то инцидент был бы «замят».