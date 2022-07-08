Тбилиси, , 13:03 — REGNUM Оппозиционные партии Грузии вместе с неправительственными организациями 11 июля представят свой план проведения реформ для получения статуса страны-кандидата на вхождение в Евросоюз. Об этом объявила на брифинге депутат парламента республики от партии «Лело» Саломе Самадашвили.

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«Есть конкретные законодательные инициативы, за которые должен проголосовать парламент, большинство депутатов должны быть готовы и использовать свой мандат хотя бы один раз для поддержки интересов народа», — сказала Самадашвили.

Он отметила, что для этого не потребуется участие оппозиции в группах при парламенте, которые предложили создать правящая партия «Грузинская мечта» для обсуждения законопроектов по реформам. Самадашвили также сообщила о запланированных переговорах с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая имеет право на созыв внеочередных сессий парламента.

Напомним, 1 июля председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе обнародовал план по выполнению 12 условий Брюсселя для предоставления Грузии кандидатства. По всем реформам, которые требуют в ЕС, предлагается создать комиссии при парламенте, в которые включат представителей оппозиции и НПО. В большинстве оппозиционных партий заявили, что отказываются сотрудничать с властями и будут добиваться создания «правительства национального согласия».

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