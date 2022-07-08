Ижевск, 8 июля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. С начала текущего года из Удмуртии в Монголию, Узбекистан и Китай экспортировано почти 600 тон животноводческой продукции. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Pixabay.com Мясо

Так, в Монголию вывезено 357 тонн продукции свиноводства (шпик, шкурка, грудинка, щековина из свинины, грудино-реберный бескостный отруб), в Узбекистан — 85,5 тонн молочной продукции (сливки, молоко, молочный коктейль) и 150 тонн сухой молочной сыворотки в Китай.

Всего на каждый вид мясной и молочной продукции было выписано 45 ветеринарных сертификатов. Вся продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствует требованиям страны-импортера.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртию из Узбекистана и Казахстана поставлено 152,6 тонны арбузов и дынь. Вся продукция была допущена к реализации.

Читайте также: Более 152 тонн арбузов и дынь ввезли в Удмуртию из Узбекистана и Казахстана