Кемерово, 8 июля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Кемеровской области первую дозу вакцины от коронавируса получили 1 245 100 человек. Двукратно привиты 1 120 800 кузбассовцев. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

В ведомстве уточнили, что в России для вакцинации от коронавирусной инфекции зарегистрировано девять вакцин.

При этом для специфической профилактики коронавируса в Кузбассе применяются пять вакцин.