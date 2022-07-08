От коронавируса привились уже более 1,2 млн кузбассовцев
Кемерово, 8 июля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Кемеровской области первую дозу вакцины от коронавируса получили 1 245 100 человек. Двукратно привиты 1 120 800 кузбассовцев. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Дарья Драй ИА REGNUM
Вакцинация от коронавируса
В ведомстве уточнили, что в России для вакцинации от коронавирусной инфекции зарегистрировано девять вакцин.
При этом для специфической профилактики коронавируса в Кузбассе применяются пять вакцин.