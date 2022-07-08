Москва, 8 июля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о бесплатной госпитализации родителей с детьми-инвалидами, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

Закон предусматривает, что вместе с родителями будут госпитализировать детей-инвалидов I и II группы независимо от возраста и других показаний.

Сейчас такое право есть у родителей детей младше четырех лет. Для остальных — решение зависит от медпоказаний ребенка. При этом чёткого перечня таких показаний нет, и нормативно определить его достаточно сложно. В результате мамам и папам в случае отказа медучреждения приходилось арендовать жилье, пока их дети находились в больнице, отметил сенатор Андрей Тручак.