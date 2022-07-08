Москва, , 12:57 — REGNUM Россия никогда не использовала газ или нефть в качестве оружия политического давления. Об этом 8 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы полностью отвергаем любые намёки или прямые заявления о том, что российская сторона использует газ или нефть в качестве оружия политического давления. Это не так», — заявил Песков.

«Россия последовательно выполняет все свои обязательства, и Россия способна гарантировать полную энергетическую безопасность Европы. И Россия способна гарантировать отсутствие зашкаливающих счетов за тепло и электричество, которые сейчас получают налогоплательщики европейских стран», — указал он.

Он напомнил, что существует определённая регламентная работы на газопроводах, которые проводятся каждый год.

«Никаких новых видов работ никто не выдумывал. Если эта турбина после ремонта придёт — это, да, это позволит нарастить объёмы. Поэтому, собственно, вопрос только один: почему это не сделали сразу?» — продолжил он.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с поставкой турбины для газопровода «Северный поток». По его словам, это лишит президента России Владимира Путина «отговорок» для сокращения поставок газа в Европу.