Вичуга, Ивановская область, 8 июля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Главный врач Вичугской центральной районной больницы подозревается в служебном подлоге, о возбуждении уголовного дела 8 июля сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Ивановской области.

Kaluga. sledcom.ru Следственный комитет

Согласно материалам дела, в октябре 2021 года между ЦРБ и коммерческой организацией был заключен контракт на поставку и монтаж двух фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на территории Вичугского района. В декабре 2021 года, как полагает следствие, главврач заверил акты о приеме-передаче товара, содержащие заведомо ложные сведения о том, что обязательства по контракту выполнены, фактическое качество товаров и работ соответствует требованиям контракта, а недостатки товаров и работ не выявлены. При этом руководитель больницы знал, что фактически условия контракта в полном объёме не исполнены.

На основании этих актов коммерческой фирме были перечислены деньги в полном объёме.

По данным следователей, главный врач таким образом рассчитывал создать видимость эффективной работы, а также не хотел заниматься претензионной работой и разрешением споров с поставщиком.

Следователи проводят обыски в ОБУЗ «Вичугская ЦРБ», другие следственные действия.