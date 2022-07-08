Москва, 8 июля 2022, 12:53 — REGNUM Четыре украинские батареи реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийские батареи подавили российские войска на территории ДНР за минувшие сутки. Об этом сообщает 8 июля Минобороны России.
Батареи находились в районах населённых пунктов Новолуганское, Семигорье, Першетравное, Зайцево и Кодема в ДНР. Удары по ним нанесли в рамках контрбатарейной борьбы.
Как сообщало ИА REGNUM, высокоточным морским оружием российские военные уничтожили две установки берегового комплекса Harpoon, доставленные Украине из Великобритании.
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