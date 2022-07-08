Москва, 8 июля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. С 8 июля 2022 года День семьи, любви и верности стал официальным праздником, указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Государство ежедневно поддерживает семьи с детьми, постоянно совершенствуя и делая более доступными меры поддержки. Национальный проект «Демография» — не исключение.

Андреас Кольменарес (wawawiwa) Семья

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Материнский капитал — одна их самых весомых и популярных мер поддержки национального проекта «Демография» — с 2020 года положен и семьям с первенцами. А раньше он назначался только при рождении второго ребенка. Чтобы мамам было удобно его получать, государство сделало его оформление автоматическим — при регистрации ребенка в ЗАГСе уведомление о сертификате поступает в личный кабинет на портале Госуслуг. Очень удобно — не нужно никуда ходить и подавать дополнительные документы. Цены растут, растет и размер выплаты.

С 2022 года правительство приняло решение об индексации материнского капитала по фактической инфляции. Так, в этом году за первенца можно получить 524,5 тыс. рублей, а при рождении второго доплатят еще 168,6 тыс. рублей. В 2023 году сумма будет больше.

Использовать материнский капитал можно на разные цели, например на обучение детей. А можно вложить в улучшение жилищных условий. Также для семей с детьми действует выгодная льготная ставка — до 6% годовых. Сейчас готовится расширение программы, и скоро ей смогут воспользоваться семьи, где первый или последующий ребенок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.

К примеру, помощник председателя комиссии Общественной палаты Приморья Людмила Куприенко — ещё и мать четверых дочерей, говорит, что использует все социальные меры поддержки от государства, под которые попадает ее семья.

«Федеральным материнским капиталом мы оплатили обучение детей. Также я воспользовалась региональным материнским капиталом. Пользуемся кэшбэком при покупке путевок в детский лагерь, коммунальными, транспортными льготами. Закон Приморского края предоставляет многодетным право бесплатного получить земельный участок», — подчеркнула она.

Кстати, по программе «Семейная ипотека» можно не только купить квартиру в новостройке. Кредит можно использовать для строительства дома или покупки земельного участка с дальнейшим строительством на нём. Это отличная возможность для тех, кто мечтал переехать жить за город с детьми, подальше от суеты.

К примеру, жители Иркутской области с января по апрель 2022 года оформили 423 кредита по программе «Семейная ипотека». Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2021-го, когда с января по апрель было оформлено 197 кредитов по этой программе.

По нацпроекту положены также ежемесячные выплаты на детей до трех лет. При назначении есть критерий — доход семьи должен быть ниже двух прожиточных минимумов на человека. Размер зависит от региона проживания. А если ваша семья живет на Дальнем Востоке, то вам дополнительно при рождении первого ребенка назначат единовременную выплату в размере двух прожиточных минимумов для детей в регионе, а при рождении второго ребенка — региональный материнский капитал.

Олег и Татьяна Печеницыны воспитывают семерых детей. На двоих младших, Екатерину (2020 года рождения) и Сергея (2021 года рождения), получают ежемесячные выплаты. Многодетная мама отметила:

«Считаю, что это хорошая помощь для семей с детьми. Можно сказать, приятное дополнение к общему семейному бюджету. Я не работаю, нахожусь дома, ухаживаю за детьми, муж трудится. Хватает, конечно, не на многое, но всё же это хорошая помощь. Можно и продукты купить, и к школе детей собрать. А самое главное, теперь можно сделать ребятишкам приятный сюрприз — свозить их в музей, театр, планетарий или же в зоопарк. Да и просто отдохнуть всей семьей».

Для того чтобы родители знали о полагающейся им поддержке и о том, как ее получить, реализуется стратегическая инициатива «Социальное казначейство». На портале Госуслуг они могут подключить проактивное информирование по жизненным событиям, например при рождении ребенка.

В 2022 году будет организовано информирование еще по двум жизненным событиям — достижение ребенком определенного возраста и беременность, в 2023 — получение статуса многодетной семьи, а в 2024 году — создание молодой семьи.

Молодая семья Игуминовых, Алтайский край, тоже получает выплаты по национальному проекту «Демография». Эльвира работает в местной клинической больнице медсестрой, ее супруг Денис — врач. 17 июля 2020 года в семье родилась дочь Эмилия. Молодая мама благодарна за поддержку. «Выплаты очень помогают нам при покупке необходимых вещей для дочери», — отмечает Эльвира Игуминова.

Чтобы получать проактивные уведомления о мерах социальной поддержки, необходимо дать согласие в личном кабинете Госуслуг в разделе «Документы», категория «Льготы и выплаты».

Например, при рождении ребёнка родителей уведомляют о возможности получить детские пособия и льготы с привязкой к региону его проживания. Кто-то откладывает рождение детей, так как считает, что после жизнь не будет прежней: постоянные заботы и отсутствие времени на себя, придется выбирать между карьерой и детьми. Это далеко не так. Тысячи счастливых родителей утверждают, что именно дети стали мотиваторами изменений к лучшему.

Чтобы вы не переживали о работе, национальный проект «Демография» дает возможность бесплатно обучиться востребованной в вашем регионе профессии. Подать заявку можно самостоятельно на портале «Работа России». Но после обязательно необходимо прийти в центр занятости на профориентацию. Там специалисты подтвердят, подходит ли вам выбранная специальность. Переобучение займет от трех недель до трех месяцев. В 2022 году не менее 345 тыс. человек смогут воспользоваться программой. Это и мамы с детьми дошкольного возраста, и граждане под риском увольнения, и безработные, вставшие на учет в центр занятости, и другие категории. А при желании и наличии у вас соответствующих компетенций после обучения можно даже открыть собственное дело!

Между прочим, для удобства граждан благодаря национальному проекту «Демография» центры занятости проходят модернизацию. Они переформатируются в современные кадровые центры «Работа России». Изменяется не только внешний вид учреждений, но и подход к работе с соискателями и работодателями. На первое место выходит комплексная помощь обратившимся. Так, например, если молодой маме для выхода на работу необходимо переобучение и устройство ребенка в детский сад, специалист центра занятости поможет.

В Алтайском крае 29-летняя жительница Заринска Анастасия Головкина выбрала направление «Аналитик данных». «Я считаю его очень актуальным и перспективным. Каждой организации нужен специалист, который собирает и обрабатывает данные, изучает и делает выводы на основе полученных сведений. Также знания пригодятся мне на работе после выхода из декретного отпуска», — поясняет она.

В Алтайском государственном университете сообщили, что сейчас на базе центров допобразования вуза обучается около сотни слушателей по 17 программам. Например, Юлия Агафонова из Залесово изучает логопедию.

«О нацпроекте «Демография» я узнала от специалистов местного центра занятости. Из многочисленных программ обучения больше всего меня заинтересовало направление «Логопедия». Я учитель начальных классов с трехлетним стажем, поэтому решила получить знания в близкой для меня сфере. Новые знания пригодятся мне при выходе на работу после декретного отпуска», — говорит педагог.

По всей России вне зависимости от размера населенного пункта строятся современные и комфортные детские сады с ясельными группами. До конца 2023 года планируется обеспечить всех малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет местами в дошкольных учреждениях. Поэтому если вы твердо решили выйти на работу, можно не переживать, где в рабочее время будет находиться ваш малыш.

В 2022 году на базе центра социальной помощи семье и детям в Саратове благодаря реализации национального проекта «Демография» открыт пункт проката технических средств, мебели и предметов быта, которые необходимы для ухода за детьми до трех лет.

«В наше время непросто без поддержки государства обеспечить семью, в которой воспитывается четверо детей, всем необходимым. Когда я узнала об открытии проката «На, Малыш!», то очень обрадовалась. Прокат — это возможность получить в пользование вещи, из которых дети быстро «вырастают», а покупать дорогую детскую мебель или технику на короткое время затратно для семейного бюджета», — рассказала жительница Балаковского района Саратовской области, многодетная мама Елена Талалихина.

Бывает, что для рождения ребенка всё готово и пара очень ждет этого события. Но что-то не получается. Тут тоже приходит на помощь национальный проект «Демография». По назначению врача пары, испытывающие проблемы с зачатием, могут пройти процедуру ЭКО по полису ОМС. Отчаиваться не стоит. Если есть желание, будут дети.

«Быть папой четырех красавиц-дочерей трудно, но почетно, — смеётся Алексей Малахов. — Для них я идеальный мужчина до тех пор, пока они не встретят свои вторые половинки. Мы безгранично любим и понимаем друг друга. А уж отказать им в чём-либо я совсем не в силах». Вместе с женой Ириной и дочками он живет в Кирове. Работает в строительной организации, в свободное время занимается обустройством дома, столярными и сварочными работами.

«И вообще мастер на все руки», — добавляет его супруга. Она ему под стать: находит время для рукоделия и шитья, скрапбукинга, мыловарения, делает сувениры ручной работы и прекрасно готовит. Старшая дочь Анна успешно учится в университете в Калуге. Дома же в Кирове жизнь кипит, день расписан по часам: Пелагея занимается гимнастикой, Софья учит буквы, а Стеша, которой ещё нет и года, — самый занятой человек в семье, потому что растёт и развивается. И, конечно, государственная поддержка по нацпроекту «Демография» в таком полном доме очень кстати: региональный материнский капитал и ежемесячные выплаты на детей — всё идёт в дело, всё — в семью.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Демография» касается практически всех граждан России. Это и поддержка семей с детьми, и поддержка активного долголетия, занятости и здорового образа жизни.