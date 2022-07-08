Стокгольм, 8 июля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. После мадридского соглашения с Турцией «Зеленые» и «Левые» требовали, чтобы министр иностранных дел Швеции Анн Линде предстала в Комитете риксдага по иностранным делам. 7 июля такая встреча Линде и парламентариев произошла, но никаких разоблачающих сенсаций не последовало. Об этом 8 июля сообщил телеканал SVT.

Wto.org Анн Линде

«Будет очень трудно соблюдать соглашение и при этом не увеличить число депортируемых лиц в Турцию», — заявил по итогам слушаний представитель «Левых» Хокан Свеннелинг.

«Никакого списка ни в этом соглашении, ни направленного правительству [Швеции] не существует. Однако в Швецию постоянно поступают запросы об экстрадиции. Как из Турции, так и из других стран. Эти запросы будут обрабатываться в соответствии со шведским законодательством. Если вы гражданин Швеции, вас не могут экстрадировать», — заявила в свою очередь Линде.

Напомним, что ранее правительство Швеции обвинили в том, что оно пообещало выслать в Турцию десятки политических противников Реджепа Тайипа Эрдогана. Премьер-министр Швеции и глава шведской дипломатии это неоднократно опровергали.