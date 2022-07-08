Нижнекамск, Татарстан, 8 июля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В городе Нижнекамске двухлетний ребенок получил ожоги в парке. Организована проверка, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Джованни Браголин. Плачущий мальчик (фрагмент)

В публикации говорится, что мальчик получил химические ожоги после падения в лужу в парке. Предположительно, в воде могли оказаться отходы производства стоящего рядом ларька по приготовлению кукурузы.

ИА REGNUM напоминает, в шоу-клубе «Индиго» возле деревни Мистолово во Всеволожском районе во время проведения химического шоу для детей четырехлетняя девочка встала на сухой лед и получила ожоги обеих стоп.

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