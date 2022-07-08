Сеул, 8 июля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ли До Хун встретился 8 июля с президентом Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Сальваторе Шаккитано, находящимся с визитом в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По случаю 70-летия вступления Южной Кореи в ИКАО южнокорейский дипломат отметил, что будучи членом организации Южная Корея внесла свой вклад в развитие международной гражданской авиации. Он также выразил серьезную озабоченность в связи с пусками КНДР ракет, представляющих серьезную угрозу безопасности международной гражданской авиации, а также призвал к активным действиям на уровне ИКАО.

В свою очередь, Шаккитано выразил надежду на сотрудничество с Сеулом в решении задач, стоящих перед международной организацией, таких как цифровая трансформация и сокращение выбросов углерода.