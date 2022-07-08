Уфа, , 12:51 — REGNUM Регулярное воздушное сообщение со столицей Казахстана городом Нур-Султаном открыли в международном аэропорту г. Уфы. Об этом 8 июля сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Булушев в своем телеграм-канале.

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«Благодаря этому наши две республики смогут развивать туризм, бизнес и культурное сотрудничество», — сообщил он.

Булушев пояснил, что полет занимает 1 час 40 минут. По акции билет можно приобрести от 3500 рублей.

«Уже одно то, что загрузка первого рейса составила 92% говорит о том, что направление востребованное и долгожданное. Будем стараться увеличить периодичность отправления», — сообщил чиновник.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из Уфы увеличили количество авиарейсов в Сочи и Санкт-Петербург.