Таллин, , 12:50 — REGNUM

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Планируемая эстонской компанией Fermi Energia мини-АЭС может начать производство электроэнергии в северо-восточной Эстонии через 10 лет, а на ее строительство не потребуются государственные средства.

Об этом глава фирмы Калев Каллеметс сообщил порталу новостей гостелерадиовещания страны ERR. По его словам, требуется лишь разрешение со стороны правительства.

«Если рыночные условия будут такими, как сейчас, первый реактор такого типа будет запущен в Великобритании, Канаде и США без проблем, перспективы финансирования будут столь же позитивными, как предусматривает решение Европейского парламента (об отнесении атомной энергии и газа к экологичным источникам энергии, что расширяет возможности их финансирования, — ИА REGNUM)», — сообщил эстонский предприниматель.

Он добавил, что банки и другие мировые компании атомной энергетики смогут инвестировать в Fermi Energia. По словам Каллеметса, в 2019 году, когда Fermi Energia приступила к своему проекту, стало ясно, что строительство небольших атомных реакторов в Европе имеет инвестиционный потенциал.

«Есть топливный цикл, цепочка поставок, возможности в Европе и инвестиционный потенциал. Для других технологий всего этого, к сожалению, нет», — сказал он.

Он добавил, что наиболее вероятным местом размещения мини-АЭС могут стать волости Виру-Нигула и Люганузе на северо-востоке страны. «Северная Эстония является наиболее подходящей, а Ида-Вирумаа имеет наибольший сетевой потенциал и промышленное наследие. Поэтому мы активно общались с волостями, объясняли суть малых реакторов, процедурный процесс, безопасность», — сообщил Каллеметс.

Каллеметс подчеркнул, что важно проводить разъяснительную работу и что до инициирования спецпланировки необходимо достичь взаимопонимания с местным населением.