Москва, , 12:52 — REGNUM Правительство РФ поддерживает предложение о продлении на два года срока действия льготных страховых взносов для действующих резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля, об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании Совета Федерации.

Максим Решетников Kremlin.ru

«По поручению председателя правительства органы исполнительной власти проработали этот вопрос и в настоящее время правительство считает правильным поддержать бизнес в моногородах, а именно — продлить на два года срок действия льготных страховых взносов для действующих резидентов в действующих ТОСЭРах», — сказал Решетников.

По его словам, предлагается постановлением правительства на два года продлить срок действия режима ТОСЭР.

«По нашей оценке, эта мера затронет 887 компаний-резидентов — это три четверти от действующих резидентов. Соответствующий документ разработали и в среду направили в отраслевые ведомства. Рассчитываем в кратчайшие сроки внести его в правительство и уверены в его оперативном принятии, учитывая поддержку председателя правительства», — добавил он.

Вместе с тем, есть есть 267 резидентов, которые пришли в ТОСЭР в первый год их создания, отметил Решетников и для, того, чтобы обеспечить ее продление и для них, потребуются корректировки в Налоговый кодекс.

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