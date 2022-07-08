Москва, 8 июля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Правительство РФ поддерживает предложение о продлении на два года срока действия льготных страховых взносов для действующих резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Как передает корреспондентИА REGNUM8 июля, об этом заявил министр экономического развитияМаксим Решетников на заседании Совета Федерации.

Kremlin.ru Максим Решетников

«По поручению председателя правительства органы исполнительной власти проработали этот вопрос и в настоящее время правительство считает правильным поддержать бизнес в моногородах, а именно — продлить на два года срок действия льготных страховых взносов для действующих резидентов в действующих ТОСЭРах», — сказал Решетников.

По его словам, предлагается постановлением правительства на два года продлить срок действия режима ТОСЭР.

«По нашей оценке, эта мера затронет 887 компаний-резидентов — это три четверти от действующих резидентов. Соответствующий документ разработали и в среду направили в отраслевые ведомства. Рассчитываем в кратчайшие сроки внести его в правительство и уверены в его оперативном принятии, учитывая поддержку председателя правительства», — добавил он.

Вместе с тем, есть есть 267 резидентов, которые пришли в ТОСЭР в первый год их создания, отметил Решетников и для, того, чтобы обеспечить ее продление и для них, потребуются корректировки в Налоговый кодекс.