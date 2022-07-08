Правительство продлит льготные страховые взносы для резидентов ТОСЭР
Москва, 8 июля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Правительство РФ поддерживает предложение о продлении на два года срока действия льготных страховых взносов для действующих резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Как передает корреспондентИА REGNUM8 июля, об этом заявил министр экономического развитияМаксим Решетников на заседании Совета Федерации.
«По поручению председателя правительства органы исполнительной власти проработали этот вопрос и в настоящее время правительство считает правильным поддержать бизнес в моногородах, а именно — продлить на два года срок действия льготных страховых взносов для действующих резидентов в действующих ТОСЭРах», — сказал Решетников.
По его словам, предлагается постановлением правительства на два года продлить срок действия режима ТОСЭР.
«По нашей оценке, эта мера затронет 887 компаний-резидентов — это три четверти от действующих резидентов. Соответствующий документ разработали и в среду направили в отраслевые ведомства. Рассчитываем в кратчайшие сроки внести его в правительство и уверены в его оперативном принятии, учитывая поддержку председателя правительства», — добавил он.
Вместе с тем, есть есть 267 резидентов, которые пришли в ТОСЭР в первый год их создания, отметил Решетников и для, того, чтобы обеспечить ее продление и для них, потребуются корректировки в Налоговый кодекс.