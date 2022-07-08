Белгород, 8 июля 2022, 12:54 — REGNUM В Белгородской области за истекшие сутки выписаны после выздоровления 11 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июля в региональном оперативном штабе. Продолжают лечение в стационарах 100 человек, под амбулаторным наблюдением находятся 167 жителей.
Всего в Белгородской области зарегистрировано 131 911 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 129 365 человек. Скончались от осложнений 2 279 пациентов.
По данным федерального оперштаба, за сутки в ковид-стационары госпитализировано шесть жителей региона.