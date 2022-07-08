Москва, 8 июля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили в Николаевской области до 375 боевиков ВСУ, сообщили 8 июля в Минобороны РФ.

Министерство обороны России Солдаты ВС России во время спецоперации на Украине

«В результате огневого поражения позиций 188-го батальона 123-й бригады территориальной обороны в районе города Очаков Николаевской области уничтожено до 290 украинских военнослужащих и 29 единиц бронетанковой и автомобильной техники», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что в районе города Николаев ВКС России поразили пункт временной дислокации 241-й бригады территориальной обороны, в результате удара ликвидировано до 85 человек личного состава и 15 единиц вооружения и военной техники.