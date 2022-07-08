Улан-Удэ, , 12:49 — REGNUM Столицу Бурятии Улан-Удэ включили в перечень городов-участников федерального проекта «Чистый воздух». Об этом сообщили в телеграмм-канале проектно-аналитического комитета администрации города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Улан-Удэ, Бурятия Правительство Бурятии

Соответствующее распоряжение правительства России, как отмечается, вышло 7 июля. Как признаются сотрудники комитета, самым трудным оказалось донести до федеральных чиновников, что частный сектор может загрязнять воздух в городе не хуже промышленных предприятий.

«Улан-Удэ спасут 3 вещи — электроотопление для печей (замена дров), бездымное топливо для котлов (замена угля) и фильтр-дымоуловитель для кочегарок юрлиц», — отметили в комитете.

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