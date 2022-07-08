Москва, 8 июля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, заявив о том, что Вооружённые силы РФ ещё даже «серьёзно» не начинали вести боевые действия на Украине, обозначил принципиальную невозможность военной победы для Киева. Об этом 8 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Глава государства как раз апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из западных стран, из Киева о том, что, дескать, Киев вот на поле боя будет двигаться вплоть до победы», — заявил Песков.

«Здесь Путин таким образом просто напомнил потенциалы совершенно несоизмеримы, и потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции. Поэтому все заявления западников — они буквально абсурдны и добавляют горя украинскому народу, о чём также вчера сказал президент Путин», — указал он.