Стокгольм, 8 июля 2022, 12:54 — REGNUM Стина Викхофф, работающая аналитиком контента в социальных сетях, устала от шаблонных праздничных фото с загородного дома или заграничной поездки. Вместо этого она советует людям задуматься, прежде чем выкладывать свои фото в социальные сети. Своими советами она поделилась в эфире Nine News.

Лето
Лето
Наталия Николаева © ИА REGNUM

Итак, что же рекомендует эксперт?

«Если вы не хороший фотограф, фото с едой редко бывают хорошими. Когда ты выкладываешь фото с едой, жаренной едой, это ужасно. Но ладно, окей, если это выглядит вкусно, то я хочу рецепт. Я не хочу смотреть на картинку просто так, это мне ничего не дает. Так что тут можно подумать на шаг дальше», посоветовала Викхофф.

По ее словам, иногда мы часто любим показаться инфлюэнсерами радость и гламур. Или la dolce vita, как говорят некоторые.

«Быть немножко напыщенным индюком — это нормально, мы все очень усердно работали, а тут отпуск, и мы хотим наслаждаться и делиться этим со своими друзьями. Но разбавьте это немного. Нужно найти баланс между явным хвастовством и реализмом повседневной жизни», — отметила эксперт.